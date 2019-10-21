Нью-Йорк, США, , 22:08 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки заблокировали полноценную работу делегации Российской Федерации и ряда других стан в Первом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения. Об этом заявил сегодня, 21 октября, российский заместитель постоянного представителя при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Он напомнил, что США не выдают визы дипломатам из ряда стран, в том числе и из России. Это и блокирует работу комитета.

Белоусов подчеркнул, что власти США не собираются менять позицию и пересматривать свою дискриминационную визовую политику. При этом вопрос ставится вполне конкретно, остро и имеет под собой четкое правовое основание.

Полноценная работа ряда делегаций в комитете попросту невозможна из-за позиции США.

В постпредстве РФ уточнили, что американские визы в этом году не получили восемь представителей МИД России, Минобороны РФ и государственной корпорации «Роскосмос». Все они должны были принять участие в работе Первого комитета ГА ООН.