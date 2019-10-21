Гвадар, Пакистан, , 23:49 — REGNUM 21 октября Береговая охрана Пакистана сообщила, что ее сотрудники изъяли 2,6 тонн наркотиков в городе Турбат (провинция Белуджистан).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на доклад Береговой охраны, огромный груз гашиша на общую сумму 2,8 миллиарда рупий (1,4 миллиарда рублей) перевозился в потайных ящиках в грузовиках. Пока неизвестно, стоит ли за транспортировкой какая-либо крупная организованная группа, или же это «частная инициатива».

Ежегодно через пакистанскую провинцию Белуджистан злоумышленники пытаются провезти десятки тонн различных наркотиков, в том числе героина. Береговая охрана и ВМС Пакистана ведут активную борьбу с наркоторговлей в регионе.