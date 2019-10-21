Мадрид, , 21:39 — REGNUM Каталонские Комитеты по защите республики (CDR), состоящие из радикальных сторонников отделения от Испании, назначили на 19:00 по местному времени новую акцию протеста возле департамента внутренних дел Женералитета, сообщает сегодня, 21 октября, местное издание La Vanguardia. Акция называется «праздник воздушных шаров»: всех участников попросили принести с собой шары, наполненные краской, чтобы бросать их в здание.

Протесты в барселоне Rob Shenk

Первые шары с краской полетели в фасад министерства и в полицейские фургоны примерно в 19:47. Организаторы мероприятия утверждают, что хотели, в числе всего прочего, «придать красок департаменту внутренних дел и тем, кто его охраняет». В здании расположен Координационный центр полиции (Cecor), откуда власть управляет ответными действиями сил правопорядка.

В качестве превентивной меры клининговые службы мэрии обработали пространство перед департаментом с помощью водометов, чтобы краска не впиталась в почву. Региональная полиция также заранее защитила свои средства передвижения пластиковыми щитами. Впрочем, в ближайшие часы в Барселоне ожидаются сильные дожди, добавляет La Vanguardia.