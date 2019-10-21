Исламабад, , 23:48 — REGNUM Министерство внутренних дел Пакистана обратилось к правительству с предложением начать процедуру запрета «боевого крыла» оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» «Ансар уль-Ислам».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телерадиовещания Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности официального представителя правительства, подтвердила, что МВД намерено запретить «боевое крыло» исламистов. В докладе МВД, цитируемом информагентством Dawn, отмечается, что отряды «Ансар уль-Ислам» имеют специальную боевую подготовку и вооружены дубинками с колючей проволокой. В МВД считают, что боевое крыло «Джамийат Улема-е-Ислам» будет использоваться для защиты «Марша свободы» лидера партии Фазлура Рехамана на Исламабад 27−31 октября и помешает действиям органов правопорядка. Для запрета «Ансар уль-Ислам» правительство должно провести консультации с руководством всех провинций страны.

Напомним, что Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем с требованием отправить правительство в отставку.