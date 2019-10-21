Москва, , 21:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним ряд важных международных тем. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

В ходе разговора лидеры России и Франции детально обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике, подчеркнули важность поддержания режима прекращения огня и разрешения образовавшегося кризиса дипломатическим путем.

В Елисейском дворце подчеркнули, что разговор лидеров двух стран состоялся накануне встречи президента России с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напомним, что именно Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против сирийских курдов.

Также Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине в контексте возможной встречи в «нормандском формате».