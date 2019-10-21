Киев, , 21:18 — REGNUM Передача твёрдого сигнала поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины с особым вниманием к Чёрному морю будет главной целью визита делегации совета НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом на Украину, сообщил 21 октября журналистам руководитель представительства НАТО на Украине Александр Винников.

Он уточнил, что визит состоится 30—31 октября и делегация посетит Одессу и Киев. Одновременно состоится заход кораблей НАТО в порт Одессы.

Кроме того, представители НАТО проведут совместные мероприятия НАТО с Военно-морскими силами Украины и Национальным университетом «Одесская морская академия».

По словам Винникова, это станет «сигналом поддержки навигационных прав Украины в её территориальных водах».

Кроме того, делегация альянса намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с кабинетом министров и депутатами Верховной рады.

«В особенности члены НАТО и Украина подведут итоги реализации комплексного пакета помощи», — сказал Винников.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина продолжает заявлять о своём желании получить членство в НАТО, несмотря на регулярные заявления альянса об отсутствии желания предоставлять Киеву какие-либо гарантии со своей стороны.

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