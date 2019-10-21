Ашхабад, 21 октября 2019, 21:17 — REGNUM Туркменская правительственная делегация приняла участие в VII Форуме сотрудничества Китай — Центральная Азия, организованном китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркмении.
Также на мероприятии присутствовали представители госорганов и бизнес-кругов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Грузии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Делегаты обсудили перспективы возрождения Великого Шелкового пути в современном формате и сотрудничество с Китаем в финансовой, торговой и экономической сферах, в сфере транспорта и логистики, строительного и промышленного секторов, а также культурной и гуманитарной сферах.
Также Туркмения представила на проходившей в рамках этого международного мероприятия выставке свою продукцию: ковры, ювелирные изделия и другую продукцию туркменских мастеров.