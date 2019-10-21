Копенгаген, , 23:46 — REGNUM Министр финансов Дании Николай Ваммен в преддверии начала переговоров по поводу государственного бюджета ответил на критику проправительственных партий, представители которых ранее заявили, что проект «недостаточно амбициозен».

«Я считаю, мы сделали большой шаг, выделив 310 млн долларов на инициативы по переходу на возобновляемые источники энергии. Мы ставим достаточно амбициозные цели в области защиты окружающей среды. Не стоит также забывать, что после принятия государственного бюджета мы подготовим отдельный закон о климате», — отметил глава датского финансового ведомства. При этом Ваммен подчеркнул, что открыт к новым идеям и согласен с тем, что для «зеленой революции» можно будет выделить больше средств. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Министр также обратил внимание партий на то, что проект государственного бюджета рассчитан лишь на один год. «Мы не сможем сделать все, что планируем в течение 2020 года. Поэтому сейчас главное определиться с тем, на что мы обратим внимание в первую очередь», — добавил Ваммен.