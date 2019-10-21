Дамаск, , 21:02 — REGNUM Сирийские правительственные войска подтягивают тяжёлое вооружение на линию соприкосновения с турецкими военными и их союзными им боевиками, сообщает 21 октября сирийское информагентство SANA.

Агентство утверждает, что эти меры сирийские военные предпринимают в качестве подготовки к окончанию периода пятидневного прекращения огня.

Уточняется, что на позиции встаёт тяжёлая артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Напомним, сирийские курды, оставшиеся без покровительства США перед лицом турецкой военной операции, предпочли вернуться под власть Дамаска и пригласить на свои территории сирийскую армию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, контролируемом курдами. С 17 октября по договорённости с США Турция объявила о пятидневной паузе в операции, за которую сирийские курды должны отвести свои отряды на 30 км от границы.

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