Москва, , 21:01 — REGNUM Известный экономист Никита Кричевский своей странице в социальной сети возмутился очередным выступлением депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, выступившего с резкой критикой предстоящего снижения прожиточного минимума.

«Саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко поисками хайпа не заморачивается. Да-да, это тот самый Бондаренко, что развел на «макарошки» саратовскую социальщицу (ту еще профуру), потом делал вид, что месяц живет на прожиточный минимум, а после, весь такой упитанный, приперся на Первый канал получать по шее за популизм», — пишет Никита Кричевский.

«Вчера он написал в ФБ: «Друзья (известный волк тебе друзья — Н.К.), сегодняшняя тема повергла меня в небывалый шок (много ж ему в воскресенье надо для «небывалого шока» — Н.К.). Правительство намеренно снизить прожиточный минимум (проснулся: об этом было известно неделю назад — Н.К.)! От него зависят наши пенсии и зарплаты (ваши, ага — Н.К.). И все это после проведенной пенсионной аферы с обещаниями, что пенсия только вырастет! Первые шаги достаточно скромные, но то ли еще будет! (это он сейчас о чем? — Н.К.)», — подчеркивает эксперт (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Народ отреагировал вяленько, привыкли уже к бондаренковской демагогии, понимают, кого выбрали на свою голову. Но фишка в другом. Прожиточный минимум (ПМ) определяется раз в квартал и зависит от стоимости определенного набора продуктов. По итогам III квартала ПМ действительно снижен, а в IV квартале, скорее всего, снова вырастет. Так, во II квартале ПМ был 11 185 рублей, а в III-м на 1,5% меньше — 11 012 рубля. Ни к зарплатам, ни к пенсиям ПМ не имеет ровным счетом никакого отношения. К пенсиям и вовсе никакого, а что до зарплат бюджетников, то они определяются, в том числе исходя не из ПМ, а из МРОТ. МРОТ устанавливается раз в год: на этот год 11 280 рублей, на следующий — 12 130 рублей. Кстати, Бондаренко, дипломированный юрист, судя по всему, разницы между прожиточным минимумом и МРОТ не видит», — подчеркивает экономист.

«Из сказанного следуют два вывода. Не покупайтесь на демагогию и плюньте красному товарищу в фейс при встрече. Потому как поддостал уже поисками дешевой популярности», — заключает Никита Кричевский.

Своего коллегу поддерживает экономист Василий Колташов: «Пожалуй в КПРФ избавились уже от всех яростных полулистов, остался, кажется, только саратовский депутат-блогер Николай Бондаренко. Особенной глубины в его речах нет, но простоватая резкость многих радует — вселяет надежду на то, что не только сонные люди в галстуках, но и пламенные борцы от народа в партии есть, и уж они-то многое изменят к лучшему. На деле Бондаренко в качестве политика, как можно судить, всеми силами зарабатывает очки на констатации проблем (это сейчас модно среди левых блогеров в интернете, даже если у них нет мандата), не стесняясь и исказить вопрос. Это не просто нетрудно, но и выгодно. Последняя громкая констатация: ожидаемое временное снижение прожиточного минимума из-за сезонных изменений инфляции. Бондаренко демонстрирует ярость, гремит словесами, тогда как заявлено, что в следующем году МРОТ увеличится до 12 130 рублей (на этот год с 1 января МРОТ составляет 11 280 рублей, Минтруда только корректирует прожиточный минимум за третий квартал). Да и вообще, в сумме ли все дело? Нет ли саботажа работодателей в деле выплаты хотя бы минимальной заработной платы?»

«Не слышал у Бондаренко анализа проблемы, тогда как экономические эксперты (я в том числе) говорят о необходимости введения почасовой ставки оплаты труда, чтобы ограничить хитрости работодателей со ставками, о включении расходов на недвижимость (аренда и ипотека, хотя бы в размере 18 кв метров на человека) в прожиточный минимум. Еще одна мера — необлагемый налогами минимум доходов граждан. В общем, вижу здесь не самого высокого качества популизм. Причем он в миссианском формате «я решу ваши проблемы», тогда как в этом формате можно зарабатывать очки, но не едва ли возможно решать вопросы, тем более в стране со столькими сокрытыми от публики противоречиями. Впрочем, полулисты из интернета менее всего стремятся решить вопросы, они просто делают карьеру. Вот, чтобы это все сказать и решил написать, хотя редко высказываюсь по персонажам из КПРФ. Кстати, с таким пафосом Бондаренко, наверняка, уже обрел врагов в аппарате партии (выживающей и рассчитывающей выживать) и это будет иметь значение для его будущего», — заключает эксперт.