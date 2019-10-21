Исламабад, , 23:46 — REGNUM 21 октября МИД Пакистана заявил, что намерен продемонстрировать иностранным дипломатам районы индийских обстрелов в Кашмире, чтобы опровергнуть «беспочвенные заявления» индийских военных.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на официального представителя МИД Пакистана Мухаммада Фейсала, внешнеполитическое ведомство намерено показать районы обстрелов вдоль линии контроля в Кашмире иностранным дипломатам, включая индийских. Таким образом Исламабад хочет опровергнуть заявления индийских военных о том, что им удалось уничтожить несколько позиций террористов на контролируемой Пакистаном территории.

Пакистан жестко прореагировал на недавний обстрел с индийской стороны, жертвами которого стали пятеро мирных жителей и один солдат. Официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что если Пакистану придется воевать, он готов к этому и «без чьей-либо поддержки».