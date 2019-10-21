Исламабад, , 23:45 — REGNUM 21 октября Индия и Пакистан договорились подписать меморандум о взаимопонимании, регулирующий работу Картарпурского коридора для паломников-сикхов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Индия согласилась с требованием Пакистана о размере платы, взимаемой за безвизовое посещение священных мест в Картарпуре (провинция Панджаб), связанных с основателем сикхизма Гуру Нанаком. Каждый паломник будет обязан заплатить 20 долларов за право воспользоваться коридором.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пограничного перехода, который должен позволить сикхам-пилигримам из Индии без визовых ограничений посещать место рождения основателя религии Гуру Нанака в Каратрпуре (Пакистан). Ожидается, что официальное открытие Картарпурского коридора на границе состоится 9 ноября.