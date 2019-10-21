Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Взрыв, произошедший летом 2019 года на полигоне в Нёноксе, произошел в ходе подъёма из воды затонувшей ракеты «Буревестник», заявил 21 октября журналистам заместитель помощника госсекретаря США Томас Динанно в интервью The Washington Times.

По его словам, на полигоне в Архангельской области в августе 2019 года взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

При этом представитель госдепа утверждает, что ракета затонула в ходе неудачных испытаний, проводившихся «вблизи крупного населенного пункта».

На основании каких данных сделаны эти выводы, представитель госдепа сообщать не стал.

По словам Динанно, госдеп США обеспокоен попыткой России скрыть эти обстоятельства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на испытательном военном полигоне в Нёноксе произошел взрыв, из-за которого погибли пятеро инженеров-испытателей «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ.

Позднее в «Росатоме» сообщили, что на полигоне испытывалась ракета с радиоизотопной силовой установкой. Президент РФ Владимир Путин 21 августа лично сообщил, что эта авария произошла в ходе работ по созданию перспективных систем вооружений.

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