Москва, , 20:19 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало публикации ряда СМИ о том, что в ходе ракетных учений «Гром-2019» крылатые ракеты «Калибр» запустились якобы не с первого раза.

Ранее РБК распространило информацию о том, крылатые ракеты «Калибр» смогли запустится с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» только со второго раза.

В военном ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности.

«Опубликованная РБК информация о якобы взлете «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», — заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что пуск «Калибров» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» прошел в штатном режиме — более того, данный пуск был показан по центральным телеканалам.

Что касается корабля «Татарстан», то он вообще не оснащен «Калибрами».