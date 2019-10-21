Исламабад, , 20:21 — REGNUM 21 октября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что его ведомство рассказывает о жестокости Индии на всех международных площадках и форумах.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, это заявление глава внешнеполитического ведомства сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с главным министром провинции Панджаб Усманом Буздаром. Как отметил Куреши, борьба с Пакистаном и подавление свободы Кашмира стали важным инструментом внутренней политики Индии. Однако, по словам министра, Кашмир и Пакистан «связаны неразрывно», поэтому никакие действия Индии не смогут сломить народ региона.

Главный министр Панджаба и глава МИД осудили недавний обстрел контролируемой Пакистаном территории с индийской стороны. В СМИ эту перестрелку на границе уже назвали самой масштабной за последние два месяца.