Элиста, , 20:10 — REGNUM Бывший глава Республики Калмыкия Алексей Орлов назначен на должность представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Соответствующий документ 21 октября подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Наделить Орлова Алексея Маратовича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Отметим, что решение о наделении полномочиями сенатора Хасиков принял спустя месяц после вступления в должность главы Республики Калмыкия. Всего в перечень возможных кандидатов на пост сенатора Хасиков включил Сангаджи Тарбаева — экс-капитана КВН «Сборная РУДН», экс-главу республики Алексея Орлова и юриста Юрия Сенглеева. Сам Хасиков неоднократно заявлял, что хотел бы видеть сенатором именно Тарбаева. Добавим, что после вступления в должность Хасикова в регионе прошли акции протеста против назначения Орлова сенатором.

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