Москва, 21 октября 2019, 20:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Лидеры двух стран подробно обсудили ситуацию, сложившуюся на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Макрон и Путин подчеркнули необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Арабской республики.
Затрону президенты России и Франции тему Украины и возможного проведения саммита в «нормандском формате».
По содержанию беседа была похожа на разговор Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель два дня назад.