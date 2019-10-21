Мадрид, , 19:59 — REGNUM Бывший председатель каталонского парламента Карме Форкадель рассказала, что плакала из-за насилия на улицах Барселоны, а не из-за приговора Верховного суда по «каталонскому делу», сообщает сегодня, 21 октября, испанское издание ABC. По вердикту судей, Форкадель проведет в тюрьме 11 с половиной лет за подстрекательство к мятежу. В интервью Каталонскому радио политик сказала об уличных беспорядках: «Я не узнавала Барселону; это нужно быстро и безоговорочно осудить».

У сторонников независимости Каталонии Форкадель попросила спокойствия, чтобы можно было двигаться дальше: «Мы все испытываем сильные эмоции. Нам нужно глубоко все обдумать и спланировать будущее». При этом экс-спикер парламента признала, что с учетом «нынешних сложных обстоятельств» просить спокойствия тяжело, ведь приговор был крайне суров. «Но нам необходимо мыслить рационально, а также политически», — добавила она.

Хотя люди выходят на улицы, прося свободы для Форкадель и ее товарищей, политик отметила, что тюремное заключение лидеров движения за независимость не может служить обоснованием насилия. «Узники и узницы, как мы всегда говорили, не могут быть в центре. Мы не должны быть разменной монетой ни для кого», — заявила она, подчеркнув, что у насилия не может быть оправдания. «Я не узнаю себя в горящих машинах. В истории побеждали движения мирного гражданского неповиновения», — высказалась Форкадель.