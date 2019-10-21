Анкара, , 20:26 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на TRT World Forum и посвященной приостановлению турецкой операции «Источник мира» в Сирии, заявил: «Турция не покушается на земли какой-либо страны, на свободу и интересы какого-либо общества, знайте это».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Подобные обвинения в свой адрес мы считаем тяжелейшим оскорблением. Мы просто защищаем наши права и будущее, а также наших братьев, к которым относимся как к неотъемлемой нашей части. Другой цели у народа, который в прошлом не запятнал себя ни колониализмом, ни геноцидом, ни притеснением и угнетением, и быть не может».

Турецкий лидер добавил: «Возможно, все в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии, Африке, на Балканах могут действовать с иными намерениями. Но Турция вступила на сирийскую землю только для защиты своих братьев, с которыми мы связаны судьбой. Это большая добродетель, которой не понять тем, для кого капля нефти ценнее капли крови».