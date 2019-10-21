Анкара, , 20:23 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на TRT World Forum, заявил: «Весь запад встал на сторону террористов, поддерживая их против нас, и сам ополчился на Турцию. Это в равной степени относится и к НАТО, и ЕС».

Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Вы же выступали против террористов, с каких это пор вы начали действовать с ними заодно? Я говорил это, и скажу снова, разве террористические группировки Демократический союз и Отряды народной обороны вступили в НАТО, а нам об этом не сообщили? Что это вообще такое? Как до этого додумались? Те, кто выступали против терроризма, все вместе должны были снова доказать это».

Турецкий лидер добавил: «На какое заседание по вопросу борьбы с международным терроризмом не прихожу, говорю своим товарищам, сначала ответьте за это. Скажите, мол, вы знаете нас, знаете, что мы поддержали террористов, и предстаньте перед судом мирового сообщества. Человечество должно знать правду».