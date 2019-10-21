Анкара, , 20:25 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в своей речи, посвященной приостановлению турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии, на пресс-конференции заявил: «У нас никогда не было тайных намерений в Сирии. Однако, когда мы создаем зону безопасности, становится ясно, что на самом деле тайные намерения есть у тех, кто поставляет террористам Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны оружие и боеприпасы».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «К сожалению, в Ракке и Манбидже мы узрели, что действительные намерения наших партнёров отличаются от того, что они говорят вслух».

Министр добавил: «Целями операции в Сирии выступают только уничтожение террористов, а также принадлежащих им схронов, убежищ, укреплений, вооружений и транспортных средств. Мы уделяем максимальное внимание тому, чтобы мирному населению и гражданской инфраструктуре, историческому и культурно-религиозному наследию, а также подразделениям дружественных или союзных стран, возможно, находящихся в зоне проведения операции, не было нанесено никакого ущерба. Для нас важна не только безопасность собственной страны, но и таких этноконфессиональных групп, как курды, арабы, ассирийцы, христиане, езиды и арамейцы».