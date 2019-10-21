Мадрид, , 19:54 — REGNUM И.о. главы правительства Испании Педро Санчес посетил сегодня, 21 октября, утром Барселону, чтобы навестить в больнице полицейских, пострадавших в ходе беспорядков последней недели, и встретиться с представителями сил безопасности, противостоявшими насилию со стороны радикальных групп сепаратистов. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Об этом визите (как и субботнем посещении Каталонии министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской) не говорилось до последнего момента, чтобы каталонцы не успели устроить организованный протест.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

Вопреки этим предосторожностям, Санчес все равно столкнулся со скоплениями людей на своем пути. Толпа встречала его освистыванием. Это произошло как при прибытии в Главное управление полиции на улице Лаетана (служившее протестующим одной из главных мишеней на прошлой неделе), так и в двух больницах, где премьер-министр посетил раненых агентов полиции. Более того, в больнице Сант Пау на Санчеса обрушился с бранью сам медицинский персонал. Испанский лидер покинул здание под громкие крики «Свободу политическим заключенным!»

Его визит, для которого он воспользовался входом для сотрудников скорой помощи, и так потребовал размещения вокруг больницы кордона из местных полицейских, а количество собравшихся недовольных заставило прибегнуть к вызову фургонов для борьбы с беспорядками. Когда же Санчес уходил, бушевали даже работники медицинского учреждения, подчеркивает El Mundo.