Анкара, , 20:17 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар ответил на вопросы журналистов насчёт приостановления турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. Он заявил: «Это не прекращение огня, операция была приостановлена в соответствии с совместным заявлением. Наше право на самооборону против нападений или в условиях открытой враждебности перманентно».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «С 22:00 17 октября 2019 года по настоящий момент по наши солдаты 40 раз подверглись обстрелу. Один военнослужащий погиб, ещё один ранен».

Министр добавил: «Мы успешно работаем над созданием зоны безопасности, зачищенной от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рабочей партии Курдистана, Отрядов народной обороны и Демократического союза, в рамках уважения к территориальной целостности Сирии. Мы следим за тем, чтобы в течение 120 часов боевики покинули зону безопасности, сдав тяжёлое вооружение и разрушив укрепления. По этим вопросам мы сотрудничаем с военными представителями США».