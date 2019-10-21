Анкара, , 20:19 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором говорится, что в сельской местности округа Лидже провинции Диярбакыр подразделениями местных Управления безопасности и Командования внутренних войск была проведена операция по поддержанию внутренней безопасности.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в результате контртеррористической операции было нейтрализовано 2 боевика Рабочей партии Курдистана, один из которых числился в «сером списке» террористов, разыскиваемый МВД Турции. Его имя Юсуф Демир, также он был известен под кодовым именем «Федаи Кочер». За любые сведения о боевике ведомством была объявлена награда в 300 тыс. лир (52 тыс. долларов).

Также известно, что в районе Дерик провинции Мардин были устранены три боевика, ещё двух нейтрализовали спецподразделения внутренних войск в провинции Битлис. Операции по обеспечению внутренней безопасности в регионе продолжаются.