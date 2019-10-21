Анкара, , 20:07 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу относительно обвинений Турции в геноциде курдов и применения против них химического оружия заявил: «Ни разу на протяжении всей своей истории мы химическое оружие не применяли. Это новый пример ведущейся против нас грязной пропаганды».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Разговоры о турках и курдах ошибочны по своей природе. Курды не являются нашими врагами. Мы не выступаем против курдов. У нас прекрасные отношения с Курдской региональной автономией Ирака, также Турция приняла до 350 тыс. сирийских курдов как беженцев».

Министр добавил: «У нас на вооружении химическое оружие вообще не состоит. Террористы пытались создать в регионе террористическое государство, прямо в приграничной с нами зоне, а мы разрушили их планы».