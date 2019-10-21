Лахор, Пакистан, , 20:06 — REGNUM Индия планирует построить вдоль границы с Пакистаном цепь электростанций, работающих на энергии солнца и ветра.

Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV со ссылкой на индийские правительственные источники. По данным пакистанского телеканала, Индия намерена использовать климатические особенности штатов Гуджарат и Раджастхан, чтобы вырабатывать дешевую электроэнергию. Цепь электростанций протянется через ветреные и солнечные пустыни Раджастхана и через главную житницу страны — штат Панджаб. Для строительства электростанций правительству придется получить разрешение военных, так как существует риск захвата или разрушения в ходе обстрела.

Ожидается, что в Гуджарате будет вырабатываться 30 гигаватт электроэнергии, тогда как в Раджастхане — 25 гигаватт. Напомним, что Индия получает 23% электроэнергии из возобновляемых источников.