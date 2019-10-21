Анкара, , 20:15 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, выступая на TRT World Forum с речью, в которой коснулся целей проведения операции «Источник мира» в Сирии, заявил: «Несмотря на то, что происходило в действительности, с самого начала нашей операции против нее выдвигались совершенно неправдоподобные обвинения и велась грязная пропаганда».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Первостепенной задачей было нейтрализовать террористов, находящихся на сирийской территории вблизи нашей границы. Потому что они непосредственно угрожали нашей национальной безопасности. Также мы хотели защитить территориальную целостность Сирии, это важное обязательство, данное нами. Целью тех стран, которые поддерживают эту террористическую группировку, является расчленение Сирии и создание на протяжении наших границ террористического государства».

Министр добавил: «В то же время мы хотели освободить население региона от гнета Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны. Мы хотели создать зону безопасности для тех беженцев, которые собираются добровольно вернуться в Сирию. Операция «Источник мира» была проведена максимально рамочно и ограниченно».