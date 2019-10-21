* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 20:10 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, выступая на TRT World Forum с речью, посвященной причинам начала операции «Источник мира» в Сирии, заявил: «День за днём Рабочая партия Курдистана усиливалась, росла частота ее нападений на Турцию. Особенно это проявлялось на северо-востоке Сирии. Несмотря на то, что мы неоднократно говорили об этом нашим союзникам, некоторые из них, особенно США, даже после разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжили поставлять ей оружие».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Почему же наши союзники продолжили снабжать эту террористическую группировку после поражения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Между тем ее сирийское продолжение, Отряды народной обороны, без разбора угнетали множество жителей региона, в том числе, курдов, а также арабов, туркмен и вообще всех».

Министр добавил: «Мы начали нашу операцию именно поэтому. Администрация Дональда Трампа, и даже сам он лично потребовали от нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана создавать зону безопасности совместно. Наш лидер вынашивал эту мысль долгие годы. Однако наши совместные с США работы не увенчались успехом, так как американцы не исполнили обещания своего президента».