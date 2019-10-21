Тбилиси, , 19:40 — REGNUM Член парламента Грузии Леван Коберидзе вместе с коллегами Леваном Гогичаишвили и Кобой Нарчемашвили приглашают в парламент для присутствия на встрече в открытом формате вице-премьера, министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили и генерального директора «Консорциума развития Анаклия» Левана Ахвледиани. Об этом 21 октября сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на пресс-службу парламента.

По мнению депутатов данная встреча даст всем сторонам возможность открытого разговора на тему строительства глубоководного порта Анаклия. Общество получит исчерпывающие ответы на весьма острые вопросы и узнает позицию обеих сторон.

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