Ашхабад, , 19:39 — REGNUM Представительство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провело в столице Туркмении лекции по этике и кодексу поведения сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

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Курсы по антикоррупционной и профессиональной этике туркменским слушателям читал латышский советник по антикоррупционным проектам международных организаций Ярослав Стрельченок.

Слушателями лекций стали более 250 студентов из пяти вузов. Им предоставили возможность усовершенствовать знания в области международных этических стандартов в правоохранительных органах и ознакомиться с примерами из практики работы ООН, Совета Европы и Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.

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