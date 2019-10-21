Тирана, , 19:41 — REGNUM 21 октября лидер албанской оппозиции Люльзим Баша возложил на премьер-министра Эди Раму ответственность за решение ЕС отложить начало переговоров о вступлении Албании в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Баша заявил, что «тяжелая экономическая ситуация и отсутствие возможностей, причина которых лежит в захвате институтов власти и неравенстве граждан перед законом, заставила албанцев подать рекордное число заявок на предоставление убежища».

«Европа отказала Эди Раме, а не Албании. <…> Это сильнее, чем когда-либо было выражено Германией, которая сказала «да» Албании и «нет» правительству посредством установления девяти условий, которые должны быть выполнены. Без серьезных реформ, которые он не в состоянии провести и не хочет проводить, Европа продолжит отказывать Эди Раме, а мы, албанцы, продолжим страдать от последствий».

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