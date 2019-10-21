Приштина, , 19:40 — REGNUM 21 октября в Косово прибыла с официальным визитом высокая делегация полиции Чешской Республики.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, гостей принял пресс-секретарь генерального директора оперативной службы полиции Косово Самедин Мехмети. Защитники правопорядка обсудили возможности для дальнейшего продвижения сотрудничества между двумя институтами, в том числе программу «Сотрудничество для развития безопасности».

Представители делегации осмотрели косовский аэропорт, несколько подведомственных учреждений МВД Косово и пограничные пункты.

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