Москва, , 19:18 — REGNUM На Украине пытаются высмеять поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой под предлогом того, что имущество было получено на незаконно присвоенные деньги. Однако по такой логике без суда и следствия должна запылать практически вся Украина. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если бы в Украине горел дом каждого человека, кто так или иначе привязан к воровству государственных денег, я думаю, пылала бы вся Украина. С учётом уровня коррупции и тех процессов, что происходят», — заявил Килинкаров.

19 октября состоялся концерт «Квартала 95» с музыкальным номером о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и шоумен Евгений Кошевой. В номере был высмеян факт потери ценного имущества, которое, как намекалось в тексте, было приобретёно на деньги от коррупционной деятельности.

Украинский олигарх Игорь Коломойский позже заявил, что не считает насмешкой номер студии «Квартал 95».

«Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — заявил Коломойский.