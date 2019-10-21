Токио, , 19:39 — REGNUM 21 октября президент Косово Хашим Тачи встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ходе официального визита в эту страну.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тачи приехал на церемонию коронации нового императора Японии Нарухито.

В ходе встречи с японским премьером глава Косово выразил соболезнования жертвам тайфуна «Хагибис», унесшего 79 жизней.

Политики с удовлетворением отметили интенсификацию двусторонних отношений между двумя странами, подчеркнув важность проведения недели японской культуры в Косово в ноябре и открытия посольства Японии в начале будущего года.

Напомним, в начале октября в Косово прошел бизнес-саммит, в котором приняли участие предприниматели из Австрии и Японии.

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