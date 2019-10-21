Брюссель, , 19:38 — REGNUM 21 октября бывший Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что решение Совета ЕС отложить начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии — это не только потерянная возможность, но и историческая ошибка.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Могерини осудила то, что европейские лидеры вынесли негативное решение по обоим балканским государствам несмотря на успехи в процессе реформ.

При этом Могерини назвала решения Совета ЕС по Брекситу и военной операции Турции в Сирии верными.

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