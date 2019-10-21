Москва, , 19:02 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский открыто использует рейдерские технологии давления на своих противников в сфере публичной политики. Об этом заявил политолог Семен Уралов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1», комментируя скандал на Украине в связи с поджогом дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

«Не только совершить преступление, но ещё и унизить, унизить публично. Это технология рейдерская. Они так же захватывали заводы, так же поступали со своими конкурентами (в борьбе) за рынки. Но раньше это было всё втихаря — всё-таки была другая государственная власть, — а теперь они показывают, что всё, это их страна, их государство и нам плевать, что вы думаете», — заявил Уралов.

19 октября состоялся концерт «Квартала 95» с музыкальным номером о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и шоумен Евгений Кошевой. Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не считает насмешкой номер студии «Квартал 95».

«Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — заявил Коломойский.