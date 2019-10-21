Дамаск, , 19:01 — REGNUM Вооруженные силы Турции оборудовали пункт наблюдения к югу от сирийского города Рас эль-Айн, сообщает 21 октября государственный сирийский телеканал Ikhbariya.

«Турецкие оккупанты устроили пункт наблюдения в захваченной ими деревне Салиха южнее Рас эль-Айна», — сообщает телеканал.

Стоит отметить, что по сообщениям турецких СМИ сирийский приграничный город Рас эль-Айн уже захвачен турецкими военными и их союзниками из числа «сирийской оппозиции». По данным других источников, там продолжаются уличные бои с переменным успехом.

Напомним, сирийское правительство прямо называет турецкую операцию «Источник мира» агрессией.

Вопрос ситуации на севере Сирии будет обсуждаться 22 октября на встрече Путина и Эрдогана в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», целью которой провозглашается оттеснение отрядов сирийских курдов от границы с Турцией.

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