Москва, , 18:58 — REGNUM Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов ожидает «некоторую смену тренда» в Совете по правам человека при президенте РФ. Об этом он заявил сегодня, 21 октября, корреспонденту ИА REGNUM, комментируя изменения в составе СПЧ.

Кирьянов прогнозирует «переход от общеполитических дискуссий, рождающихся в недрах телеграм-каналов, к конкретике защиты прав человека».

«Это подтверждается и присутствием уполномоченного по правам человека одного из крупнейших субъектов федерации — Свердловской области — Татьяны Мерзляковой, и Александра Точенова, занимавшегося в Общественной палате РФ вопросами развития общественного контроля в избирательном процессе», — отметил Артем Кирьянов.

Он подчеркнул, что новый глава Совета по правам человека Валерий Фадеев «всегда конкретно формулировал широкие запросы общественности, что подтверждается практикой форумов «Сообщество», доходящих практически до каждого дома».

Ирины Киркоры на пост зампреда создаст необходимую преемственность в работе Совета. Безусловно, знаковым является включение в состав СПЧ Кирилла Вышинского — это дает необходимую международную повестку защиты прав человека. В целом полагаю, что переформатированный СПЧ покажет свою эффективность в ближайшее время». Артем Кирьянов, зампредседателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ «Назначение бывшего ответственного секретаря СПЧна пост зампреда создаст необходимую преемственность в работе Совета. Безусловно, знаковым является включение в состав СПЧ— это дает необходимую международную повестку защиты прав человека. В целом полагаю, что переформатированный СПЧ покажет свою эффективность в ближайшее время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 октября, указом президента РФ отправлен в отставку занимавший ранее пост главы президентского Совета по правам человека 70-летний Михаил Федотов. На этот пост назначен Валерий Фадеев — глава Общественной палаты РФ. Решением президента из Совета исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. При этом в состав Совета включён журналист Кирилл Вышинский.

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