Москва, , 18:50 — REGNUM На Украине днепропетровский клан, выразителем интересов которого служит Игорь Коломойский, занял монопольное положение во власти и потому пребывает в состоянии абсолютной вседозволенности. Об этом заявил политолог Семен Уралов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Мы видим демонстрацию абсолютной вседозволенности. Почему? Коломойский это не просто Коломойский, это самый мощный представитель того самого днепропетровского клана, которому принадлежит на Украине теперь всё. Раньше они вынуждены были конкурировать с донецкими. Теперь они демонстрирует на примере дома Гонтаревой, что будет с теми, с кем они (в конфликте)», — заявил Уралов.

19 октября состоялся концерт «Квартала 95» с музыкальным номером о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и шоумен Евгений Кошевой. Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не считает насмешкой номер студии «Квартал 95».

«Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?» — заявил Коломойский.