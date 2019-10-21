Скопье, 21 октября 2019, 18:58 — REGNUM 21 октября состоялся телефонный разговор между Генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, темой беседы стало негативное решение Совета ЕС по Албании и Северной Македонии.
Премьер Заев подчеркнул, что «это не должно повлиять на реализацию нашей второй стратегической цели — вступление в ЕС, и на завершение реформ, посредством которые европейские ценности будут внедрены в наши институты».
Глава НАТО заявил, что ожидает скорого вступления Северной Македонии в НАТО на правах полноценного участника.
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