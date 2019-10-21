Копенгаген, , 18:56 — REGNUM Представители датской проправительственной партии «Радикалы» считают, что предложенный правительством проект государственного бюджета на 2020 год не является достаточно амбициозным. Сама партия настаивает на введении пошлин на выбросы СО2 для авиакомпаний и на покупке сельскохозяйственных земель для восстановления дикой природы.

«Наше главное требование заключается в том, чтобы предпринимаемые нами инициативы приводили к видимым результатам. Мы должны видеть, что объем выбросов углекислого газа сокращается. Мы не можем поддержать бюджет, в котором вообще не упоминается никаких конкретных мер», — заявил председатель «Радикалов» Мортен Эстегор. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Правительство Дании поставило цель сократить объем выбросов СО2 на 70% к 2030 году по сравнению с 1990-ом. По предварительным подсчетам, нынешние инициативы властей позволят сократить выбросы к этому времени лишь на 51%. Правительство предлагает выделить в 2020 году 310 млн долларов для осуществления мер в сфере перехода на возобновляемые источники энергии, однако большая часть этих средств идет на исследования и на помощь развивающимся государствам для борьбы с климатическими изменениями.