Скопье, , 18:46 — REGNUM 21 октября Генеральный секретарь самой крупной оппозиционной партии Албании ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Игор Янушев заявил, что после негативного решения ЕС по началу переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии правительство Зорана Заева «наконец-то уйдет в историю».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель ВМРО обвинил непосредственно Заева и других представителей правящей партии СДСМ (Социал-демократического союза Македонии) в том, что «страна находится в жалком состоянии».

Янушев прибавил, что «все преступники, подобные Зорану Заеву, заплатят за все, что они причинили народу».

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