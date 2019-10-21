Копенгаген, , 18:49 — REGNUM Председатель Социалистической народной партии Дании Пиа Ольсен Дюр в преддверии начала переговоров по проекту государственного бюджета заявила, что будет лоббировать идею выделения большего количества средств для осуществления перехода на возобновляемые источники энергии.

«Мы должны обсуждать этот вопрос. Он касается распространения электроавтомобилей, введения пошлины на выбросы углекислого газа для авиакомпаний, в целом, развития более уважительного отношения к климату и природе у населения», — заявила глава социалистов. Политик, в частности, предлагает создать более благоприятные условия для приобретения и взятия в аренду электрокаров. Помимо этого, Ольсен Дюр призывает предоставить государству право покупать обрабатываемые земли, чтобы восстанавливать на них уголки дикой природы. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Правительство Дании в своем проекте государственного бюджета на 2020 год предложило выделить на «зеленую революцию» 310 млн долларов.