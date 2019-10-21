Москва, , 18:27 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолётов российских ВКС совершит визит в ЮАР, сообщает 21 октября пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что визит российской авиагруппы будет совершён с целью развития двустороннего сотрудничества ВКС России и ВВС ЮАР. Кроме того, будут отработаны вопросы взаимодействия военной авиации двух стран.

«Авиагруппа в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан» посетит Южно-Африканскую Республику. Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР», — указано в сообщении пресс-службы.

Российское военное ведомство подчёркивает, что между ЮАР и Российской Федерацией сложились «всесторонние дружественные отношения», а военные двух стран взаимодействуют «в духе стратегического партнерства и взаимопонимания».

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические ракетоносцы Ту-160 способны нести ядерные бомбы и крылатые ракеты с ядерной боевой частью.

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