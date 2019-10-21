Тбилиси, , 18:12 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с министром транспорта и коммуникаций Катара Джасимом бин Сайф Аль-Сулайти. Об этом 21 октября сообщает пресс-службы премьера.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сферах экономики, транспорта и связи. Была подчеркнута важность прямого воздушного сообщения между двумя странами с точки зрения развития экономических отношений и углубления межэтнических связей.

Катарская сторона выразила свою заинтересованность в инвестиционных возможностях Грузии и заявила, что видит в грузинских властях солидного и твердого партнера, вместе с которыми в будущем рассматривается осуществление конкретных проектов.