Анкара, , 18:11 — REGNUM Анкара не пойдёт на переговоры с формированиями сирийских курдов, так как считает их террористами, заявил 21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом турецкий президент заявил в ходе своего выступления в Стамбуле.

«Мы, как и раньше, будем называть террористов террористами. Мы никогда не садились за стол переговоров с террористической структурой и не сядем впредь», — заявил Эрдоган.

При этом президент Турции отметил, что государства, выступившие против турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии, продемонстрировали этим свою солидарность с террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, начавшаяся 9 октября, 17 октября была приостановлена на пять суток, в течение которых США пообещали отвод курдских отрядов на 30 км от сирийско-турецкой границы.

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