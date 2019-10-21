Москва, , 18:06 — REGNUM В отличие от США, Россия на международной арене занимает последовательную позицию, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 21 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его словам, президента США Дональд Трамп, нанося удар по Сирии, проявил жёсткую, но непоследовательную позицию, так как потом начал говорить о том, что надо то выводить войска, то вводить их снова.

«Когда я читаю заголовки о том, что Путин стал лидером на Ближнем Востоке, у меня это вызывает улыбку, — заметил в свою очередь член Совфеда РФ Франц Клинцевич. — Путин стал лидером на Ближнем Востоке сразу после того, как было принято решение начать борьбу с международным терроризмом. Россия учла прежний опыт и малой кровью решила серьёзную международную проблему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, издание Die Welt опубликовало материал, автор которого заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, и после того, как президент США Дональд Трамп решил вывести войска из Сирии, никто больше не сможет помешать Путину продолжить «большую игру» в борьбе за власть.

Читайте ранее в этом сюжете: Die Welt – Путин одержал победу без войны