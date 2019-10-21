Киев, , 18:05 — REGNUM В 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский отправит в отставку главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, поскольку именно детективы этого ведомства не собрали достаточно доказательств, чтобы посадить в тюрьму экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом 21 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил правозащитник Эдуард Багиров.

«Скорее всего, об имидже будет думать новый руководитель НАБУ в следующем году. Ему придется разгребать то, что сделали сегодняшние руководители. Вероятность того, что Гладковский будет лишен свободы решением суда, я бы дал 30 на 70», — сказал Багиров.

По его словам, на самом деле Гладковский участвовал в махинациях на сотни миллионов государственных средств. При этом детективы НАБУ «накопали» нарушений всего на $400 тыс., да и те, видимо, с нарушениями.

«Сумму в 10 млн они «накопали» к моменту задержания. Гладковский, возможно, был причастен к тому что 10 млн украли из бюджета. Хотя они воровали сотни миллионов. На Гладковском негде печать ставить… Для нас, для граждан Украины, необходимо, чтобы все эти преступления были задокументированы в рамках закона, чтобы потом они не соскочили от уголовной ответственности, потому что следователи с нарушением закона собрали недостаточно аргументированные обвинения в адрес Гладковского и ему подобных», — считает Багиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября под Киевом детективы НАБУ задержали Гладковского после его попытки сбежать из Украины. Спикер ведомства Светлана Олефир сообщила, что действия экс-чиновника нанесли государству убытки в размере $424 тыс в результате закупки автомобилей. Кроме того, спикер проинформировала, что супруга Гладковского с 2016 года не платила налог с прибыли, которую она получала от сдачи элитной недвижимости. 21 октября Гладковский вышел из СИЗО, за него внесли залог в размере также $424 тыс., хотя следователи просили определить залог в 10 раз больше. Следствие продолжается.