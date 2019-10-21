Челябинск, , 17:57 — REGNUM В Челябинске закончен приём документов на пост главы города. Заявления подали 16 человек, сообщает пресс-служба гордумы.

Среди них трое безработных, студент, несколько юристов. Из всех кандидатов на муниципальной службе сейчас состоят лишь двое. Это глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков и вице-мэр Наталья Котова, которая временно исполняет полномочия главы города.

Отметим, Котова является основным кандидатом на пост мэра. Её поддерживает губернатор Алексей Текслер.

Добавим, конкурс состоится в ноябре. Возможно, к деабрю в городе появится новый мэр.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Челябинска подала документы на пост мэра