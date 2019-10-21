Брюссель, , 18:55 — REGNUM 21 октября стало известно, что вопрос о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС благодаря ходатайству Италии будет вынесен на повестку дня заседания Совета по общим вопросам ЕС, которое состоится 19 ноября в Риме.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев был приглашен на заседание.

Напомним, на заседании Европейского совета 17−18 было принято решение перенести решение вопроса о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС на весну 2020 года.

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